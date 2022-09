Por Redação

Mais um importante reforço para a campanha da candidata ao Senado Professora Dorinha. O ex-deputado federal César Halum declarou apoio à candidata de Dorinha nesta quinta-feira, 15, na reta final de campanha. Mais um nome importante do agronegócio do Estado que vem para somar junto ao 2º suplente Maurício Buffon, ex-presidente da Associação dos Produtores de Soja do Tocantins (Aprosoja/TO).

“Traz um compromisso ainda maior com os produtores e pecuaristas ao receber hoje o amigo César Halum, que representa muito bem o Tocantins e que conhece esse tema como poucos”, destacou Dorinha.

O ex-deputado federal falou sobre a alegria de apoiar Dorinha para o Senado. “A pauta do agro sendo vista com carinho e responsabilidade para que o Tocantins cresça com sustentabilidade. Vou com alegria te ajudar nessa missão, Dorinha”, comemorou Halum.

Também estava na reunião o ex-vereador de Palmas, Evandro Gomes, uma liderança que também está na campanha de Dorinha.