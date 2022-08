Por Redação

Em defesa dos mais de 600 mil corretores de imóveis do País, especialmente os do Tocantins, a candidata ao Senado Federal Professora Dorinha (UB/TO) reafirma o seu compromisso com a classe, com a revogação por parte do presidente da República, do decreto publicado na terça-feira, 9 de agosto, que modificava a regulamentação da profissão de corretor de imóveis.

“Sempre atuei em defesa dos corretores no Congresso Nacional por melhores condições do trabalho, do respeito a eles, da profissionalização e, ainda, destaco que, qualquer mudança a ser feita tem que ser realizada pelo pelo Congresso ouvindo a todos os corretores”, explicou Dorinha.

Neste sentido, para Dorinha, a decisão do presidente em revogar o ato foi acertada, pois é necessário construir, em conjunto, o melhor para o setor, tendo em vista, o diferencial que o corretor de imóveis exerce no mercado.

“Valorizar o corretor é ter a segurança que ele apresenta durante todo o processo de compra ou venda do empreendimento”, pontuou, acrescentando que diante da experiência de mercado, o corretor é o profissional capaz de realizar uma negociação sem riscos.