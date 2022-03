por Redação

Foi confirmado, na tarde desta quarta-feira (23), o nome da deputada federal Professora Dorinha como presidente do União Brasil Tocantins (UB/TO). Além disso, a parlamentar foi indicada à vice-liderança da sigla na Câmara dos Deputados. O partido nasceu da fusão do Democratas, o qual ela já presidia o diretório estadual, e do Partido Social Liberal (PSL).

Dorinha explicou que organizará a sigla de maneira colaborativa, participativa e democrática. “A participação das pessoas, o envolvimento de homens e mulheres, de diferentes raças e etnias constroem a política; é através da política que garante ao cidadão ter seus direitos respeitados, seus deveres e a construção de um país melhor. O União Brasil nasce com este espírito de construção coletiva, respeito à cidadania, da construção de municípios, estados e de um país melhor”.

Na Assembleia Legislativa, o União Brasil tem um líder forte e aglutinador, o presidente Antônio Andrade, do extinto PSL. A deputada professora Dorinha conta que a intenção do partido é fortalecer e agregar lideranças em todo estado. “Assumo a presidência do União Brasil no Tocantins com esse desejo, de trabalhar com vereadores, prefeitos e prefeitas, com os deputados e todos que querem construir um Tocantins muito melhor”, finalizou a deputada.

Sobre a parlamentar

Professora Dorinha foi eleita deputada federal pela primeira vez em outubro de 2010, por Tocantins. Em seu primeiro mandato fez parte de diversas comissões, onde destacam as de Educação, Cultura e Especial de Reformulação de Ensino Médio. Além disso, teve participação fundamental na votação do Plano Nacional de Educação com a aceitação dos 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a área.

Relatora do FUNDEB

Dorinha foi relatora da Emenda Constitucional nº 108/2020, que instituiu permanentemente o Novo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. Para regulamentar o fundo, a parlamentar foi autora do Projeto de Lei 4372/2020. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação pública brasileira, hoje assegurado na Constituição Federal, por meio da Lei Federal 14.113/2020.

Atuante

A parlamentar já presidiu a Frente Parlamentar Mista da Educação, biênio 2019 – 2021, no Congresso Nacional, que teve o objetivo de colocar a educação no centro dos debates no país. Ademais, a deputada foi líder da Bancada Feminina, também no biênio 2019 – 2021. Atualmente, Professora Dorinha é presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados.

Composição do partido – União Brasil/TO

Presidente: Deputada federal Professora Dorinha

1º vice-presidente: Deputado estadual Antônio Andrade

2º vice-presidente: Prefeito Isaias Piagem, de Marianópolis

3º vice-presidente: Célio Carmo de Sousa

Tesoureira: Deputada estadual Vanda Monteiro