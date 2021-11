Por Isadora Fontes

Na representação, Geo argumenta que as operações Éris e Hygea da Polícia Federal “revelaram indícios da participação do governador Mauro Carlesse em desvios de recursos públicos do plano de saúde dos servidores públicos estaduais, antigo PlanSaúde e, obstrução de justiça utilizando servidores de cargos de confiança e direção para impedir a Polícia Civil do Estado de realizar investigações para apurar crimes de improbidade administrativa e danos ao erário público”.

O parlamentar argumenta, ainda, a presença de indícios de que o governador afastado utilizou-se do aparato estatal para interesse particular e de empresas das quais já foi sócio. “Apresentei os motivos embasados para que seja viável trabalhar na possível cassação do governador”, afirma.

“A suposta organização criminosa a qual ele vem sendo acusado de participar por desviar dinheiro público acarreta um prejuízo enorme à população tocantinense. A ausência de recursos para investimentos, possivelmente, se dá em função dos desvios que foram praticados. Por isso, apresentei o pedido de cassação na Assembleia Legislativa e espero que os deputados analisem e julguem com imparcialidade os supostos crimes contra a administração pública cometidos pelo governador afastado”, destaca Geo.