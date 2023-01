Por Redação

Após entregar a presidência da Câmara de Cariri do Tocantins, no Sul do Estado, depois de presidir a Casa por dois biênios, o vereador e professor Ederson, é um forte candidato à disputa pelo Paço Municipal nas eleições de 2024 no lugar do prefeito reeleito, Júnior Marajó, que se tornou um exemplo de gestor público na região sul do Tocantins.

Outro “burburinho” que está nos grupos de WhatsApp da região e também circulando na “rádio pião” do meio político é que, a comunidade anseia por eleger um filho do município, uma vez que as últimas experiências, foram todos prefeitos que vieram de outros municípios. Nesse sentido, professor Ederson, soma pontos positivos a seu favor, uma vez que já é cidadão caririense, pois apenas nasceu em outro domicílio, vindo para o município com menos de 5 anos de idade.

“O professor e vereador Ederson, seria uma excelente opção, como revelam os bastidores do pleito de 2024 por ser o mais preparado dentre os nomes que cintilam no cenário”, avaliou um de seus aliados.

No entanto, ainda é cedo para formar grupos, mas, o que se sabe das rodas políticas é que o nome do professor tem sido propagado até mesmo entre as lideranças da Capital.

Formado em Letras e Pedagogia e com especializações em: graduação em linguística, avaliação escolar e gestão em saúde, o professor é também acadêmico de direito, tem 22 anos de atuação na educação pública, onde além do cargo de professor, foi diretor da Escola Estadual Tarso Dutra em Cariri.

O professor também já foi secretário executivo de saúde do município.

Professor Ederson está em seu terceiro mandato como vereador de Cariri do Tocantins.

Atualmente está compondo a mesa diretora da nova legislatura e figura como um dos principais nomes para as eleições municipais de 2024, à frente do executivo municipal.