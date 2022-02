“Tem os ritos e prazos. 15 dias agora [para Carlesse se defender], até 10 dias depois [para o relator apresentar o parecer]. Se o governador apresentar sua defesa amanhã e eu conseguir também analisar a sua defesa e antecipar a avaliação para que possamos apresentar o relatório. Se a comissão vier a definir brevemente, assim como o plenário definir brevemente e a comissão mista definir de forma breve. Tudo pode acontecer num espaço de tempo menor. Mas ainda assim, eu acredito que dificilmente ela será concluída em fevereiro”, explicou.

As declarações do deputado foram durante entrevista para a TV Assembleia. O prazo para que o governador apresente defesa termina no dia 15 de fevereiro.

As regras do processo de impeachment determinam que o parecer que for apresentado pelo deputado Júnior Geo precisa de maioria na comissão especial para ser aprovado. A comissão tem cinco membros e portanto são necessários ao menos três votos favoráveis.

Caso o parecer seja pelo prosseguimento da denúncia e a comissão decida pela aprovação, o caso vai ao plenário em até 48 horas. Se for aprovado em plenário, será criada uma comissão mista, com cinco deputados e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça, que vão tomar a decisão final sobre a cassação do mandato.