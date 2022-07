Por Redação

Com a chegada da representante da região sul e tendo o ativista por direitos de acessibilidade, da pessoa com deficiência e de inclusão, Edu Alves, representando Araguaína e o norte do Estado, o grupo consolida o 1º Projeto de Mandato Coletivo, pré-candidatos e pré-candidatas a deputado(a) estadual e federal. Eles disputarão a vaga pelo PSB.

Para Professora Natália, esse é mais um degrau na sua caminhada política, que alcança agora um patamar institucional. “Quem me conhece sabe o quanto me faço presente nas discussões sobre nossos direitos, principalmente na área em que sou especialista: Educação e Cultura. Há mais de 17 anos moro em Gurupi. Sou professora aqui da Rede Municipal e também sou produtora cultural com diversas iniciativas na cidade. Pela minha experiência, e forma conjunta, sei posso contribuir muito com o projeto. E é com alegria que agora comunico que faço parte do Coletivo SOMOS”, explica.

Um Mandato Coletivo é uma forma da população ser representada não por uma única pessoa, como já acontece na política tradicional, mas sim por um grupo plural. Nessa nova proposta de democracia além da figura da(o) deputada(o), que pelo grupo é chamado de “Porta-voz”, aparecem as figuras dos Codeputados e das Codeputadas, que compartilham da vida do gabinete e horizontalmente tem o mesmo poder de decisão. Todas as regras de participação seguem o estabelecido no possui estatuto interno do mandato.

Nestas eleições, o servidor público federal Alexandre Peara e a pesquisadora Thamires Lima serão os representantes da região central. O ativista por direitos de acessibilidade e inclusão, Edu Alves, representará Araguaína e a região norte. Já a Professora Natália será a responsável pelas por defender as necessidades de Gurupi e da região sul.

“Um trabalho Coletivo é diferente de ajuntamento para disputar eleições. O SOMOS já tem sua história, não parou após o período eleitoral e continuou trabalhando mais do que muita gente que tem mandato. E temos grandes chances de vitória. Primeiro que não temos ninguém de mandato disputando com a gente no nosso partido. Segundo, estamos com representação de norte a sul do Estado. SOMOS Tocantins”, concluiu o grupo.