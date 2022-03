A presidente nacional do Podemos, deputado federal Renata Abreu (SP), estará em Palmas nesta próxima segunda-feira, 7, para conversar com a imprensa e pré-candidatos do partido sobre as eleições de outubro.

Da redação

Conforme a assessoria, a dirigente abordará o fortalecimento do grupo de Ronaldo Dimas, pré-candidato a governador da sigla; articulação das chapas para a Câmara e Assembleia Legislativa; janela partidária, entre outras temas. O encontro acontece às 09 horas, no HPplus Hotel, em Palmas.