Da redação

Na Ocasião, ocorreram novas filiações ao PDT, ações para a formação da Comissão Provisória na cidade foram discutidas e alguns nomes para concorrer às eleições municipais para o cargo de vereador foram apresentados.

O vice-governador Laurez Moreira agradeceu aos presentes e esclareceu o objetivo da reunião. “É com muita alegria que recebo todos vocês. Estamos organizando o PDT, esse partido que tem uma história muito bonita, é um partido humanista, muito preocupado com as pessoas. Essa reunião é para trabalharmos com foco no fortalecimento do grupo, dos candidatos que sairão a vereadores. Peço a cada um que convidem mais pessoas para se filiarem, em breve iremos oficializar a Comissão Provisória de Gurupi, e em seguida organizar o diretório. O objetivo é tornar forte o partido e precisamos de pessoas determinadas, engajadas no papel do partido que é melhorar a vida das pessoas”, declarou.

Novos nomes

Dentre os novos nomes que se filiaram ao PDT e já se colocaram à disposição para as próximas eleições estão e professora Alana Linhares e o jovem empresário, Pedro Messias.

A professora Alana Linhares se colocou agradeceu a oportunidade de fazer parte do partido e se colocou à disposição. “Quero agradecer primeiramente pela confiança, ao vice-governador Laurez, ao deputado Gutierres, de terem me convidado para o grupo. Desde o primeiro momento fui bem recebida. Eu acho que nuca fui tão bem acolhida no meio político como fui por vocês. O respeito, o comprometimento, o profissionalismo, a acolhida, foram determinantes. Quero dizer que estou à disposição para trabalhar, para ajudar o partido, e já me coloco como pré-candidata, quero ser vereadora em Gurupi”, afirmou.

O empresário Pedro Messias, por sua vez, assegurou que fazer política é a sua vocação. “Sou o mais jovem do grupo, e tenho o Gutierres como um exemplo da juventude que tem força, garra e vontade. O vice-governador Laurez sempre ressalta a vocação, e eu comecei cedo e tenho muita vontade de fazer política, meu avô foi vereador em Gurupi por dois mandatos, eu tenho certeza que isso está no sangue. Assim como a professora Alana disse, eu também já estou na pré-campanha, já comecei a andar e quero trabalhar por nossa comunidade”, disse.

Também se filiou ao PDT e se comprometeu em trabalhar em prol do partido, o jovem empresário Ridlav Taborda.

A Comissão Provisória

Durante a reunião o vice-governador Laurez Moreira anunciou a formação da Comissão Provisória do PDT em Gurupi, que será oficializada em breve. A comissão será presidida pela ex-vereadora e membro da sigla, Zenaide Costa.

“Tenho as melhores expectativas possíveis em relação ao PDT em Gurupi e no Tocantins. Recebo com muita alegria e responsabilidade essa missão a mim confiada. Acredito que é um partido sério, sensível as causas sociais, preocupado com a qualidade de vida, sobretudo das pessoas mais humildes. Tudo que estiver ao meu alcance para que tenhamos sucesso em nossas ações eu farei. Acredito que teremos muitos bons nomes para as próximas eleições”, salientou Zenaide.

Também participaram da reunião o deputado estadual, Gutierres Torquato, o suplente de deputado, Dr. Maurício Nauar; a vereadora Marilis Fernandes; o advogado e ex-vereador de Gurupi, recém filiado ao PDT, Walter Júnior; o defensor público e ex-vereador de Gurupi, Kita Maciel; e demais membros do partido da cidade.

Texto e fotos: Assessoria PDT/TO