Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

O anúncio da decisão de disputar como pré-candidato a deputado federal foi feito nas redes sociais de Rodrigo Maciel e conformado em entrevista no programa Tribuna do Povo, na radio 104,9 FM, apresentado pelos jornalistas José Manel e Régis Caio.

“Comunico hoje, aos tocantinenses, que eu sou pré-candidato a Deputado Federal”, afirmou Rodrigo Maciel.

Segundo Rodrigo Maciel, “com tantas potencialidades econômicas do agronegócio, culturais e riqueza naturais, o Tocantins não pode deixar de olhar, projetar e construir o seu futuro com projetos que promovam transformações na qualidade de vida de seus moradores”, defendeu.

Rodrigo Maciel está em seu primeiro mandato, como vereador de Gurupi, e se tornou o segundo Vereador mais votado nas eleições de 2020. Ele foi premiado como sendo um dos 30 melhores do País, com o Projeto Social Gabinete Até Você, durante a realização do projeto é oferecido a sociedade várias ações na área da saúde, beleza, social e jurídica.

“É Hora da Região Sul ser protagonista no Tocantins”, defendeu o Pré-candidato a Deputado Federal, Rodrigo Maciel.

Ele informou ainda que 9 lançamento Oficial de sua pré-candidatura já tem data marcada, dia 12 de julho, terça-feira, às 19H:30min no Clube da Caixa em Gurupi, e contará com a presença da pré-candidata ao Senado, Professora Dorinha.