O diretor-presidente da Companhia dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Moreira, esteve em Palmas nesta segunda-feira, 14, para a entrega de cerca de 70 máquinas e assinar ordens de serviço para investir R$ 25,6 milhões em obras de pavimentação em municípios tocantinenses.

por Régis Caio

Marcelo declarou que o governo federal está investindo bastante no Tocantins. “O estado recebeu R$ 500 milhões do governo federal nos últimos dois anos de maquinário para os municípios o nosso presidente Bolsonaro se preocupa com a questão municipalista com menos Brasília e mais Brasil”, disse.