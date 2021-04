A sinalização da ida do governador Mauro Carlesse (ex-DEM) e da prefeita Josi Nunes (ex-PROS) para o PSL pode indicar mudanças no Diretório Municipal do partido, comandado por membros do grupo do prefeito Laurez Moreira (PSDB).

Por Wesley Silas

Para o social-liberalista e presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Maciel, a notícia de filiação da prefeita Josi Nunes e do governador Carlesse foi recebida com naturalidade.

“Eu encaro com naturalidade a vinda tanto da prefeita Josi Nunes como do governador, Mauro Carlesse, e quero desejar boas-vindas. A respeito do Diretório Municipal, se vai haver mudanças ou não, eu não consigo afirmar ou dar uma opinião porque não tenho conhecimento – uma vez que eu entrei no partido há pouco tempo, no ano passado”, disse o presidente da Câmara Municipal.

O diretório do partido em Gurupi é presidido por Leon Barcelos, homem de confiança da gestão do ex-prefeito, Laurez Moreira na qual atuou como presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) e foi um dos coordenadores de campanha de Gutierres Torquato (PSDB). Hoje Leon atua na assessoria da Câmara de Vereadores sob o comando do presidente, Rodrigo Maciel.