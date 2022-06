Share on Twitter

por Wesley Silas

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores de Gurupi, Rodrigo Maciel o Poder Legislativo de Gurupi não entrar no mesmo teto de gasto consolidado quando junta os gastos com pessoas da Prefeitura de Gurupi e Unirg que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) poderia comprometer até 51,30% com gastos de pessoal.

Sendo assim, quando se trata do pagamento da folha, o consolidado entre a Prefeitura de Gurupi e Unirg não têm a mesma saúde financeira que a Câmara Municipal de Gurupi.

“Eu dei a data-base para todos os servidores da Câmara de Vereadores. Para os servidores eu paguei os anos de 2021 (10,06%) e 2020 (4,5%) e para os vereadores por terem assumido na nova legislatura a Câmara deu 10,06%. Vale lembrar que estes valores são da data-base e não são aumentos de salários, mas recomposição”, explicou. Ele cita que a Câmara recebe R$ 960 mil de duodécimos e todos os meses sobram, praticamente, R$ 200 mil em superávit, que são depositados em um fundo para a construção do novo prédio da Casa Legislativa Municipal. A fala do vereador foi em resposta a críticas em redes socais, conforme mostra a postagem abaixo:

Crime de Responsabilidade Fiscal

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, o Executivo Municipal ofereceu 5% devido não ter capacidade de pagamento por está nas margens do índice de Responsabilidade Fiscal e não poderá correr o risco de cometer Crime de Responsabilidade Fiscal. “Hoje o índice de gasto da folha do município (consolidado com a Unirg) está beirando 54%”, disse o vereador.