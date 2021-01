Share on Twitter

A presidente da Câmara Municipal de Palmas, Janad Valcari (Podemos), anunciou durante coletiva à imprensa as primeiras medidas de sua gestão à frente do poder legislativo de Palmas.

Segundo a presidente, diante de um momento de crise sanitária com forte impacto na economia, as novas medidas serão cruciais para adequar o orçamento da Casa à nova realidade pela qual passa o país.

A presidente vai encerrar o contrato para locação de veículos para gabinetes dos vereadores e, consequentemente, extinguir as despesas com combustível. Segundo o Legislativo, somente essas duas medidas a economia será R$ 3,456 milhões — R$ 2,256 milhões com veículos e mais R$ 1,2 milhão de combustível durante a gestão de Janad, que vai até dezembro de 2022.