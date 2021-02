O Presidente da Câmara Municipal de Gurupi, vereador Rodrigo Maciel (PSL) apresentou nesta semana um balanço da sua atua gestão e anunciou uma série de medidas de economia, já realizadas na Casa legislativa, neste primeiro mês a frente do cargo.

Por Régis Caio

De acordo com Maciel, a Câmara tinha antes um contrato com um escritório de advocacia no valor de R$ 20 mil e 800 reais mensais, o que gerou uma despesa de quase meio milhão aos cofres do Poder Legislativo nos anos de 2019 e 2020.

“Não há necessidade de contratar um escritório de advocacia por entender que temos um corpo jurídico competente, por meio de procuradores da Casa, os quais são preparados para executar suas funções e nos representar”, destacou.

Além disto, o Presidente espera reduzir mais gastos. “Estamos analisando outros contratos e a ideia é economizar e não ter gastos abusivos e desnecessários que prejudicam a máquina pública”, relata.

Criação de um Diário Oficial

Rodrigo Maciel quer ainda instituir um Dário Oficial da Câmara. A veiculação ocorrerá sempre que houver atos oficiais e administrativos para serem publicados, com a devida certificação digital, assegurando a autenticidade e validade jurídica das publicações.

“Quando assumi a presidência declarei que uma das minhas metas é mostrar transparência das nossas ações e instituir o Diário, que será o órgão oficial de publicação legal e divulgação dos atos processuais, procedimentais, normativos, administrativos e institucionais do Poder Legislativo”.

PCCR Dos servidores

Com relação aos servidores efetivos da Casa de Leis, o Presidente já esteve reunido com todos os funcionários para debater sobre o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) e declarou que uma comissão já foi formada para analisar na tentativa de implantar o quanto antes a valorização do servidor.

Sessões noturnas

Uma solicitação da comunidade gurupiense é com relação as sessões serem no período noturno. Maciel já anunciou que isto ocorrerá e decidiu colocar duas sessões noturnas em cada mês, fazendo com que a população possa acompanhar. “Teremos sessões noturnas duas vezes por mês e será às 19h. Lembrando que nós estamos seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) com protocolos de segurança de prevenção ao Covid-19 e o plenário está com limite determinado e com distanciamento adequado para as pessoas acompanharem”, comentou.

Sede Própria

O prédio da nova sede da Casa já está sendo construído e Rodrigo Maciel disse que espera inaugurá-lo na sua gestão, todas as semanas ele tem ido acompanhar o andamento da obra e relatou que está seguindo todos os requisitos legais para a conclusão da sede própria.