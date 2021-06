As eleições de 2022 se aproximam e vereadores da região Sul e Sudeste do Tocantins buscam união para ter representação legítima no Legislativo Estadual e Federal.

Da redação

Em visita a Câmara Municipal de Gurupi, no Sul do estado, na manhã desta terça-feira, 22 de junho, durante sessão ordinária, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Dianópolis, Manin do Zorra, usou a tribuna para chamar a atenção dos colegas parlamentares para importância da união da classe para as eleições de 2022 que se aproximam.

Nomes circulam nos bastidores e alguns já são dados como certos no pleito pelos parlamentares das regiões Sudeste e Sul do Tocantins.

A verdade é que tem “muita água para passar por baixo da ponte”, e o cenário pode sofrer muitas mudanças, principalmente com as possíveis alterações previstas pelo Congresso Nacional, além das articulações envolvendo a sucessão no governo do estado.

Em seu discurso em Gurupi, o vereador da Terra das Dianas, Manin do Zorra, lembrou a força e representatividade do Legislativo Municipal e cobrou união da classe para deixarem de serem “coadjuvantes” e buscarem protagonismo, com representação legítima na Assembléia Legislativa Estadual e Câmara Federal. “Vereador tem o papel mais importante dentro de uma gestão municipal, desde a representação dos interesses da população perante o poder público ao papel de fiscalizado. Além disso, o vereador é quem tem conhecimento das verdadeiras necessidades de cada comunidade. Está na hora da nossa classe se unir para buscarmos representação legítima, com candidatura própria, buscando cadeiras no Legislativo Estadual e Federal. Temos força e precisamos ser protagonistas sim. O Sudeste do Tocantins há muitos anos não têm um representante legítimo na Assembleia Legislativa Estadual. Tá mais que na hora de buscarmos a união da nossa classe para termos essa representação” enfatizou o vereador.

A pauta levantada pelo vereador Manin do Zorra foi aplaudida pelos parlamentares gurupienses, que discutiram o tema, lembrando a importância da região Sul também ter seu representante legitimo nas eleições de 2022.

O presidente da Casa de Lei gurupiense, vereador Rodrigo Maciel, destacou o posicionamento do vereador de Dianópolis. “Muito pertinente a pauta levantada pelo vereador Manin, que é meu amigo pessoal e um grande líder. A Câmara de Gurupi está de portas abertas para esses debates”, afirmou.