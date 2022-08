Share on Twitter

Em cerimônia lotada em Araguaína nesta quarta-feira (24), o presidente da Câmara dos Vereadores, Marcos Duarte, lançou a sua candidatura a deputado Estadual. No palanque, Marcos contou com a presença da senadora Kátia, candidata à reeleição, a quem declarou total apoio. Marcos também apresentou Filipe Martins como candidato a deputado Federal. Durante a fala, Kátia defendeu o amadurecimento da democracia e se comprometeu a fazer um mandato para “falar de gente”, focado principalmente nos mais necessitados.

“Nós vamos fazer um mandato coletivo, de Araguaína ao Sul do Estado, na luta contra as desigualdades, contra as injustiças”, destacou Kátia.

Na mesma linha, Marcos, que foi acolhido por Araguaína como o oitavo vereador mais votado da última eleição, disse que na Assembleia quer desenvolver um mandato voltado para as pessoas. Ideal que encontra respaldo no projeto e na história de Kátia no Congresso.

“Minha senadora, eu analisei com muito critério os vários nomes que temos concorrendo ao Senado. E escolhi Kátia primeiramente pelo brilhante trabalho que fez por Araguaína. Sempre cuidando de vida. Tem uma história brilhante de muita luta e de determinação. Todo o Brasil te conhece e te respeita. Precisamos que a senhora continue no Senado Federal”, disse Marcos.

A chegada de Marcos Duarte fortalece ainda mais o projeto de reeleição de Kátia, que nas últimas semanas tem conseguido ampliar os apoios de lideranças importantes em Araguaína. Na região, só por iniciativa de Kátia já foram destinados mais de R$ 90 milhões em emendas.