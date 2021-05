Share on Twitter

Share on Facebook

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PTB), durante a Sessão Ordinária da quarta-feira, 05, falou sobre a possibilidade de concurso público na Casa de Leis.

por Redação

Segundo o Presidente está sendo finalizado um Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI) que deve ter a adesão de aproximadamente 40 servidores efetivos, gerando assim uma necessidade ainda maior de um concurso público.

“Estamos buscando através do Programa de Aposentadoria Incentivada atender as demandas dos nossos funcionários. Queremos fazer de uma forma que fique bom para todos. A intenção é de que até o final do ano este processo tenha terminado, para logo após, respeitando a legislação eleitoral, fazermos um concurso”, destacou Andrade.

Antonio Andrade esclareceu que desde o início da sua gestão vem buscando meios para realizar o certame, mas que diversos fatores dificultaram esta realização, entre estes empecilhos destaque para a pandemia que impediu a realização de vários projetos na Aleto, nas mais diversas áreas.

“Sempre fui a favor do concurso, mas com responsabilidade e respeito aos que vão participar. Quero fazer tudo com segurança e transparência”, finalizou.