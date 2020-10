Presidente da Acig recebe Plano de Governo do candidato Gutierres

Foi entregue pelo candidato a prefeito Gutierres o seu Plano de Governo ao presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Marcelo Dominici, na manhã desta segunda-feira, 19.

da redação

No Plano de Governo estão as propostas documentadas de Gutierres para transformar Gurupi numa cidade que será referência de desenvolvimento não apenas para o Tocantins, mas para o Brasil, dando continuidade ao progresso já conquistado e reconhecido pela gestão do prefeito Laurez Moreira.

“Estou muito feliz com o Plano de Governo que construímos porque foi feito com a contribuição de muitas pessoas que querem o bem da nossa cidade. Tivemos a participação de especialistas das mais diversas áreas, de instituições importantes e principalmente da população, porque esse Plano de Governo tem a intenção de humanizar nossa cidade e principalmente de cuidar das pessoas”, afirmou Gutierres.

O Plano de Governo foi construído com base em três eixos estratégicos observando a Cidade Dinâmica, a Cidade Cuidadora e a Cidade Transparente, que englobam o avanço nas áreas econômica, da geração de emprego e renda, na melhoria da infraestrutura da cidade, na atenção à educação infantil, à saúde, à assistência social e o aprimoramento da gestão pública com planejamento e foco nos resultados das contas públicas.

Na economia, Gutierres incentivará a Agroindústria, que é uma vocação do município, promovendo melhorias ao Parque Agroindustrial da cidade, incentivar o pequeno produtor, fortalecendo o comércio com a reestruturação da região central da cidade e promovendo a qualificação de empresários e trabalhadores, além de implantar o projeto Gurupi Investe que vai promover o empreendedorismo e a abertura do mercado para a instalação de novas empresas na cidade, reforçando a geração de emprego e renda.