por Wesley Silas

Ao Portal Atitude, o ex-prefeito afirmou que continua ‘candidatíssimo’ ao Palácio Araguaia. Embora Laurez mostre entusiasmo à sua candidatura, dificilmente ele conseguirá embarcar numa campanha como opção da terceira via pois tem no meio do caminho grupos consolidados formados como nomes como o do governador Wanderlei Barbosa (Republicano) com a força da máquina e apoio da senadora Kátia Abreu e da maioria dos deputados e tem como seu principal concorrente o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (PL) aliado do senador Eduardo Gomes (PL) e da deputada e pré-candidata ao senado, Dorinha (União Brasil) e, ainda tem o ex-deputado, Paulo Mourão (PT) que ameaça surpreender, caso o sentimento de polarização nacional entre Bolsonaro e Lula se repita no Tocantins não se pode descartar a possibilidade do candidato do PT chegar ao segundo turno na eleição estadual no Tocantins com o forte apoio do ex-presidente Lula.

Prego batido

A reaproximação entre a senadora Kátia Abreu, considerada a principal interlocutora do Palácio Araguaia, após a saída de Eduardo Siqueira Campos, o nome de Laurez é comemorado como certo na vice de Wanderlei Barbosa que buscará sua reeleição e, assim a vice volta a ser um dos cargos mais cobiçados da eleição deste ano pela possibilidade do vice assumir nas eleições de 2026 e ser naturalmente um nome forte na próxima disputa. Para os mais próximos dos Moreiras, a escolha do vice faz parte de um acordo já rubricado entre Laurez e Wanderlei no “fio de bigode”, mesmo se tratando de uma disputa eleitoral duríssima e de rumos incertos até as convenções. “Pode escrever que a vice com o Laurez é prego batido e ponta virada”, disse um parente.