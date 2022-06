O pré-candidato a deputado estadual Miguel Barros (PL) esteve nesta última semana cumprindo agenda em vários municípios da região norte do estado e levou o seu projeto de pré-campanha para vários moradores. Miguel destaca que a Assembleia Legislativa precisa de renovação e de novos nomes na política tocantinense.

da redação

Não devemos sonhar com o poder, devemos cuidar das pessoas. Estamos escutando e conhecendo a realidade e as demandas do nosso povo, levando a verdade e juntos vamos renovar o Tocantins com novas ideias e nova forma de fazer política”, destacou Miguel.