por Wesley Silas

No dia 1º de outubro, alguns moradores de Peixe passou ao Portal Atitude imagens com informações de revolta sobre o uso improbo do trator com uma carreta, que deveria está sendo usado para auxiliar os pequenos produtores em plantio, já que iniciou o período das chuvas.

“Ao invés de estar assistindo os pequenos produtores, o trator foi utilizado para fazer várias viagens dentro da cidade transportando a mudança de uma sobrinha do prefeito”, disse um morador.

Segundo o morador, que pediu para não ter o seu nome divulgado para não ser perseguido, “além da mudança particular da família do prefeito está sendo feita com esse maquinário doado ao município pelo Ministério da Agricultura, foram 02 servidores públicos que, em horário de expediente, realizaram a mudança, e são os servidores “Macae” e Emílio”, disse.

O Portal Atitude tentou ouvir o prefeito Cesinha, mas passadas mais de 10 horas, o prefeito não se manifestou, sobre o caso, restando ao MPE cobrar explicações ao gestor.