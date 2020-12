Prefeitos eleitos do TO vão ao Palácio do Araguaia em busca de apoio

Acompanhados dos deputados estaduais Ricardo Ayres e Olyntho Neto, os novos gestores tiveram a oportunidade de apresentar demandas dos municípios e estreitar laços com o Chefe do Executivo Estadual.

da redação

Falando aos futuros gestores, o governador Mauro Carlesse afirmou que o Tocantins será beneficiado com um trabalho realizado em conjunto, entre os Executivos Estadual e Municipal. “As eleições já passaram e o momento é de nos unirmos em prol do projeto de crescimento do Estado. O Governo está à disposição para orientar e ajudar no que for preciso e tenham certeza de que o ano que vem será de grandes obras que vão chegar a todos os municípios. Aproveito para aconselhá-los a fazer mais uso da atuação dos deputados. Eles ficam bem perto de nós e são os braços de vocês. Por meio desta relação, podemos fazer muito mais”, orientou.

Também presente no encontro, o vice-governador Wanderlei Barbosa parabenizou os gestores eleitos e reforçou que o Governo do Tocantins faz uma aproximação necessária. “O Governo está respeitando a vontade do povo que escolheu seus gestores nas urnas e fazendo um trabalho necessário, que traz benefícios para toda a sociedade tocantinense”, afirmou.

Fazendo parte da comitiva trazida pelo deputado Ricardo Ayres, o prefeito eleito de Porto Nacional, Ronivon Maciel Gama, destacou sua satisfação em estabelecer um primeiro contato com o governador Carlesse e afirmou que pretende fortalecer a parceria e voltar muitas vezes ao Palácio Araguaia. “Estar aqui é uma satisfação. Tenho a tranquilidade, a humildade e a sabedoria de que preciso representar meu povo independente de qualquer representatividade partidária. Quero colocar essa minha disposição ao Governador, porque vejo que ele sempre buscou o municipalismo e isso é interessante porque todos ganham”, disse o prefeito eleito, acrescentando que o Governo do Tocantins já vem dando um grande passo no atendimento às demandas do município, ao realizar a obra de construção da nova ponte de Porto Nacional.

Vindo de Taguatinga, na mesma comitiva, o futuro prefeito Paulo Roberto lembrou que os municípios têm muitas demandas e que a parceria com o Executivo se faz necessária. “Conseguimos aproximar o nosso município do Governo e queremos fazer uma parceria para facilitar a vida dos munícipes. Trabalhando juntos, conseguiremos levar o melhor”, ressaltou.

Na ocasião, o deputado Ricardo Ayres reforçou o caráter apartidário da Gestão Carlesse e disse que a intenção “é ajustar uma parceria efetiva para que sejam superadas as disputas eleitorais”. “A gente quer estabelecer um trabalho conjunto para ajudar a população, porque existem muitas políticas que só podem acontecer com parceria. Os prefeitos vêm aqui em sinal de deferência ao Governo do Estado, confiando na liderança do governador Mauro Carlesse e do vice Wanderlei Barbosa”, reforçou.

Fazendo parte desta primeira comitiva, foram recebidos pelo Governador os prefeitos eleitos João Português (Luzinópolis); Josemar Carlos Kasarin (Colinas do Tocantins); Enfermeira Nezita (Monte Santo); Luciene Araújo (Jaú do Tocantins), juntamente com o atual prefeito, Onassys Costa; professor Bartolomeu Moura (Palmeirópolis) juntamente com o atual prefeito Fábio Vaz; Auri Wulange Ribeiro(Axixá); Fernando Gomes (Novo Alegre); Roberto César (Lavandeira); Dolfin Prado (Combinado); Paulo Roberto (Taguatinga); Silvio Romério (Taipas); e Ronivon Maciel (Porto Nacional).

Segunda comitiva

Acompanhado pelo deputado Olyntho Neto, o segundo grupo de prefeitos eleitos trouxe demandas para fortalecer a área de infraestrutura. De Campos Lindos, um dos municípios de maior produção de grãos no Tocantins, o futuro prefeito Romil Iakov Kalugin, conhecido como Romeu, apresentou a demanda de parceria para a manutenção de estradas. “Somos um município pequeno que precisa de ajuda e, por isto, precisamos fortalecer a cooperação para conseguir ainda mais benefícios. Estou muito otimista, porque o Governador entende nossas demandas”, comemorou.

Vindo de outro município que também é destaque no cenário da agricultura, o prefeito eleito de Lagoa da Confusão, Thiago Soares Carlos, também trouxe demandas relacionadas à infraestrutura para facilitar o escoamento da produção de arroz, soja e melancia. “Esta parceria é fundamental, porque o município não tem condição de cuidar de tudo. Somos uma região muito produtiva e nossa necessidade por melhorias nas vias é contínua. Este momento que tivemos com o Governador foi importante para o estreitamento de laços, para ver quem é quem, conhecer alguns secretários, isto já facilita nosso trabalho”, reforçou.

Durante o encontro, o deputado Olyntho Neto disse que é necessário destacar a importância da ação dos prefeitos eleitos em anteciparem a busca por benefícios, mesmo ainda não tendo tomado posse. “São prefeitos que ainda não tomaram posse, mas que já estão atrás de benefícios e formas de resolver os problemas de seus municípios. E nosso papel como parlamentar é fazer esse meio de campo e ajudar na interlocução entre prefeitos e Governo, além de ajudar com emendas parlamentares”, ressaltou.

Fazendo parte da segunda comitiva foram recebidos pelo Governador Carlesse os prefeitos eleitos Wanderly Leite (Aguiarnópolis); Marcos Alexandre (Aragominas); Paulo Macedo (Cachoeirinha); Jocélio Nobre (Pequizeiro), além de alguns vereadores e vice-prefeitos.