Presidente do diretório estadual do Partido Progressistas (PP), a senadora levou para Colinas reunião plenária da sigla e visitou outros municípios.

Da redação

Colinas do Tocantins e municípios do entorno receberam nessa sexta-feira, 3, visita da senadora e pré-candidata à reeleição, Kátia. Ela, que é presidente do diretório estadual do Progressistas, levou para Colinas reunião plenária da sigla e aproveitou a passagem pela região centro-norte para visitar vários municípios.

Em Pau D’arco, cidade para a qual a senadora já destinou mais de R$ 3 milhões em emendas, Kátia foi recebida pela comunidade em um encontro promovido pelo prefeito João Neto. “Esse momento é um marco para nossa cidade. É uma senadora atuante que vem trazendo grandes benefícios. São milhões de reais empenhados aqui, que estão possibilitando grandes obras, como o nosso farol na orla, que vai ser um marco na história do Tocantins”, celebrou o gestor.

Antes de iniciar as visitas aos municípios do entorno, a senadora abriu sua agenda de trabalhos com um café da manhã com o prefeito de Colinas, Kasarin. Em seguida, visitou Pau D’arco, Arapoema e Bernardo Sayão, retornando a Colinas para a plenária, que foi realizada a noite, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Foi um dia extremamente produtivo, onde pudemos ouvir as pessoas. Quem me conhece sabe que eu sempre andei com um caderno onde anoto tudo. É assim que eu consigo saber quais são as dores que mais afligem as pessoas e é nisso que eu direciono as minhas ações. Estou feliz por mais essa oportunidade de ouvir, de falar. Assim, identifico onde estamos acertando e onde precisamos avançar”, destacou a senadora.

Prefeito de Couto Magalhães, Júlio César foi até Colinas, acompanhado de uma comitiva formada por diversos líderes do seu município. “A senadora sempre foi um apoio muito importante para Couto Magalhães e todos os municípios vizinhos. A sua caminhada é a nossa caminhada”, endossou.

Durante a plenária também chamou a atenção a fala da Diretora Regional de Educação, Josefa Almeida, que participou do evento acompanhada de educadores da rede estadual. Ela enfatizou o perfil atuante da senadora e elencou importantes ações no município executadas a partir de recursos destinados por Kátia. “Essa mulher conhece os 139 municípios do Tocantins e, em cada um deles, tem a marca registrada da senadora Kátia. Para mim, a senhora é um exemplo, faz jus a sua missão no Congresso. Entre os recursos aqui para Colinas, destinou quase R$ 3 milhões para revitalização da Avenida Pedro Ludovico, além da verba para realização do programa Catarata Zero”, citou. Ao todo, para Colinas, a senadora já destinou R$ 5.951.000,00.

Progressistas

Vice-prefeito de Arapoema e presidente do diretório municipal do Progressitas, Jurandir Fidélis lembrou o empenho da senadora para alocar recursos, especialmente para a saúde, no enfrentamento à Covid-19, em sua cidade. Ele também falou sobre o trabalho da senadora enquanto dirigente partidária. “Estou no Progressistas há 15 anos e, pela primeira vez, estamos vendo essa oxigenação. A senadora Kátia, ao chegar ao PP, deu uma cara nova ao partido. Ela tem buscado fortalecer o Progressistas em todas as regiões e isso é muito importante, porque a política se faz com diálogo”, finalizou.