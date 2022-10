da redação

Durante a tarde desta quarta-feira (19) com o presidente Jair Bolsonaro (PL), no Palácio da Alvorada, os prefeitos tocantinenses entregaram uma carta com propostas para a gestão do presidenciável e prestaram apoio à reeleição.

No documento, os chefes do executivo municipal pedem, por exemplo, a apresentação de meios para financiamento do piso da enfermagem e uma revisão do pacto federativo, com o fortalecimento dos municípios, visando discutir a repartição de tributos arrecadados. Os prefeitos também pedem que o governo federal vete a criação de novos encargos a municípios e aumento de despesas com o reajuste de pisos salariais.

“Prefeitos unidos para trabalharem por seus municípios, na oportunidade firmamos compromisso com o atual presidente e candidato a reeleição, Jair Messias Bolsonaro. Vamos unir nossas forças, nosso apoio, nosso voto e reeleger o nosso Presidente, pelo bem do nosso país e pelo bem da nossa família”, destacou o prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais.