Por Redação

O presidente da Associação Tocantinense de Municípios, prefeito de Talismã, Diogo Borges, está presente e otimista com a mobilização.

“A presença dos prefeitos e prefeitas demonstra que estamos atentos e participativos às discussões em torno da Reforma Tributária. Queremos entender como será a nova forma de arrecadar e qual será a participação dos Municípios. As quedas de FPM ocorridas nos últimos meses é grande preocupações e também será pauta das discussões”.

A grande mobilização foi definida após reunião do Conselho Político da CNM em julho, que contou com a participação de prefeitos do Tocantins. Além da Reforma Tributária, os gestores estarão mobilizados pelo avanço da pauta prioritária dos Municípios. A proposta da CNM é promover reuniões de bancadas dos gestores municipais com senadores para apresentar as premissas do movimento municipalista na Reforma Tributária e apontar as mudanças que precisam ser feitas no texto durante as discussões na Casa.

O prefeito de Mateiros, Pastor João, está na mobilização e comenta a importância do ato. “As pautas discutidas no Congresso Nacional devem ter a atenção dos prefeitos, principalmente naquelas que impactam e interferem nas administrações locais. E se tratam de receitas, devemos estar mais atentos ainda”.

A ATM mobilizará e coordenará as visitas dos prefeitos e prefeitas aos gabinetes do parlamentares do Tocantins, que deverá ocorrer na tarde desta terça-feira, 15.