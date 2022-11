da redação

“As Emendas da Bancada Federal do Tocantins em Brasília têm sido nos últimos anos destinadas aos Municípios para a execução de ações positivas à população. Custeio de áreas essenciais, aquisições de patrimônio, projetos estruturantes, entre outros benefícios. Prefeitos e prefeitas do Tocantins pedem a plena continuidade da distribuição desses recursos também ao ente municipal, visto como uma importante fonte de investimentos ao Município”, explica o presidente da ATM.

Saúde – Durante o encontro o presidente da ATM disse aos parlamentares que a destinação da emenda tem como prioridade a área da Saúde, segundo apontou levantamento feito pela entidade com os prefeitos do Tocantins, além da reunião de prefeitos em Brasília que antecedeu o encontro com a bancada.

“Precisamos de recursos tanto para custeio quanto para investimento, principalmente na atenção básica da saúde. Além disso, novos desafios emergem na saúde pública, com destaque para as campanhas nacionais de imunização, que atualmente encontram-se com coberturas abaixo do que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Ainda, precisamos estruturar cada vez mais as unidades de atendimento básica à população, com UBS e Hospitais comunitários”, disse o presidente.

Máquinas e ônibus escolares – Além da área da saúde, os municipalistas pediram em ofício endereçado a coordenadora da Bancada Federal do Tocantins, a deputada Federal, Dulce Miranda, a destinação de recursos de emenda de bancada para a aquisição de maquinários, essenciais nos Municípios para ações de infraestrutura urbana e rural, e na execução de serviços públicos nas mais diversas áreas. Ainda, solicitaram aos parlamentares tocantinenses recursos para aquisição de ônibus escolares, cuja frota carece de renovações constantes, haja vista a alta demanda pelo serviço, associada a depreciação que os veículos sofrem por rodar em vias de leito natural.

O presidente da ATM disse que os parlamentares se comprometeram em analisar o pleito, e que em breve darão uma resposta aos prefeitos e prefeitas. “Temos grande convicção e esperança que seremos atendidos, pelo bem dos Municípios e suas populações”, finaliza Diogo Borges.