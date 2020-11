Prefeitos de Aliança e Peixe não conseguem reeleição

Com diferença de 104 votos a frente de Zé Augusto (DEM), o candidato Cezinha (MDB) venceu a eleição em Peixe. Em Aliança do Tocantins o prefeito Coronel Tavares (DEM) perdeu para Elves Guimarães (PTB) com diferença de 549 votos.

por Wesley Silas

Com 100% das urnas apuradas, o atual prefeito de Peixe, Zé Augusto (DEM) não conseguiu a reeleição. O candidato do MDB, Cesinha obteve 35,55% (2.006 votos), Zé Augusto (DEM) ficou na segunda posição com 33,71% (1.902 votos), Dr. Giovanni 28,46% (1.606 votos) e Wilton Maia 2,29% (129 votos).

Assim como Peixe, o prefeito de Aliança do Tocantins, Coronel Tavares (DEM) 40,81% (1.308 votos) perdeu a disputa para Elves Guimarães (PTB) 57,94% (1.857 votos). O candidato Cassimiro obteve 40 votos, representando 1,25%.