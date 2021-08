O senador Eduardo Gomes (MDB) reuniu-se manhã desta segunda-feira, 30, em Guaraí, com cerca de 30 prefeitos do Noroeste do estado para debater as principais demandas da região, em companhia dos deputados federais Professora Dorinha (DEM) e Carlos Gaguim (DEM) e dos deputados estaduais Olinto Neto (PSDB) e Vilmar de Oliveira (SD). As próximas reuniões regionais estão previstas para acontecer em Gurupi e Aguiarnópolis.

da redação

O líder do Governo Congresso Nacional disse que o Tocantins vive um bom momento de investimentos com recursos federais, citando como exemplo a parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), que investirá em torno de R$ 150 milhões na revitalização do Projeto Rio Formoso, dos quais R$ 30 milhões já estão disponíveis. A Codevasf agora é uma Superintendência no Tocantins.

Lembrou que o recém chegado programa Calha Norte já investiu R$ 22 milhões este ano no Tocantins. “Estimo que em 2022, com o apoio forte da bancada federal, a Codevasf e o Calha Norte poderão investir cerca de R$ 600 milhões no estado “, afirmou o senador. Disse também que uma das novas ações da Codevasf no Tocantins será a perfuração de poços artesianos, movidos por energia solar, o que beneficiará principalmente pequenas propriedades rurais.

O senador Eduardo Gomes lembrou que esse também é um bom momento para a retomada da política de consórcios municipais, o que diminuirá a despesa com compras de equipamentos e custeio. “O consórcio poderia começar na área da saúde, o que diminui o custo por cidade para aquisição e manutenção de uma UTI móvel, por exemplo “, sugeriu.

O senador informou aos presentes que o Estudo de Viabilidade Econômica e Ambiental (EVTEA) da BR 235 de Pedro Afonso até a divisa com o Maranhão e o Piauí está aprovado e que está em estudo o Termo de Referência para elaboração do projeto. “Já destinei os R$ 8 milhões de emenda pessoal para custear a elaboração do projeto “, disse ele.

O EVTEA BR 010, que vai até Carolina-MA, também já está aprovado. O senador se comprometeu a buscar recursos, junto com a bancada federal para elaboração do projeto da BR 010. Disse também que em breve será liberado novo lote de recursos para conclusão da ponte em Xambioá.

No caso especifico de Guarai, o senador disse que as obras de recuperação e manutenção da BR 153 começa em setembro e que destinou R$ 5 milhões para Iluminação da BR no perímetro urbano de Guaraí.

Ao encerrar seu pronunciamento, depois de vários oradores pedirem que ele aceite ser candidato a governador, Eduardo Gomes falou de seu relacionamento com Guarai e o Tocantins, desde que atuou como assessor do então vice-governador Darci Coelho, é disse: “A vida me ensinou a ser liderado. Não fujo das responsabilidades. Se precisar,

pelo povo do Tocantins, uma oportunidade de liderar, estarei pronto. Nós nos conhecemos. O Tocantinense sabe de onde ele é e onde quer chegar”.

Os deputados federais Carlos Gaguim e Professora Dorinha, relataram os benefícios conquistados pela bancada federal, com ênfase para a criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), que deverá ter um campus em Guarai. Os deputados estaduais Olinto Neto e Vilmar Oliveira reforçaram o compromisso com a cidade e região. Todos eles sugeriram que Eduardo Gomes se candidate ao Governo do Estado.

Ao encerrar a cerimônia, a prefeita de Guaraí, Fátima Coelho, agradeceu ao senador e deputados pelos serviços prestados ao município e à região e fez algumas solicitações. Entre elas a iluminação da BR, a extensão da duplicação da avenida Bernardo Sayão, a instalação de uma companhia do Corpo de Bombeiros, a necessidade da implantação do Parque Industrial da cidade, a duplicação da BR até o posto fiscal e a pavimentação do aeroporto de Guaraí. Anunciou o futuro Parque Ecológico Carlitão, que será construído com recursos de emenda do senador Eduardo Gomes.

Prefeitos

Arapoema, Paulo Antônio Pedreira, Barra do Ouro, Nelida Miranda, Bom Jesus do Tocantins, Paulo Hernandes Moura Lima, Colinas do Tocantins, Josemar Carlos Casarin Colmeia, Joctã José dos Reis, Couto Magalhães, Júlio César Ramos Brasil, Goianorte, Maria de Jesus Amaro O. Parente, Itacajá, Maria Aparecida L R Costa, Itapiratins, vice-prefeito Edmilson Soares de Sousa, Itaporã do Tocantins, José Rezende da Silva, Juarina, Manoel Ferreira Lima, Lajeado, Antônio Luiz Bandeira Júnior, Miracema do Tocantins, Camila Fernandes de Araújo, Muricilândia, vice-prefeito João Filho, Nova Olinda, Jesus Evaristo Cardoso, Palmeirante, Raimundo Brandão dos Santos, Paraíso do Tocantins, Celso Soares Rego Morais, Pedro Afonso, Joaquim Martins Pinheiro Filho, Pequizeiro, Jocélio Nobre da Silva, Presidente Kennedy, João Batista Alves Cavalcante, Rio dos Bois, Moacir de Oliveira Lopes, Rio Sono, Itair Gomes Martins, Santa Maria, Itamar Barrachini, Tabocão, Wagner Teixeira de Farias, Tocantinia, Manoel Silvino Gomes Neto, Tupirama, Ormando Brito Alves, Tupiratins, Filomena Coelho dos Santos Silva.

Deputados Federais Carlos Gaguim (DEM) e Professora Dorinha (DEM); Deputados Estaduais Olinto Neto (SD) e Vilmar de Oliveira (SD); Ex deputado federal Darci Coelho; Superintendente do Incra, Eleusa Gutemberg; Superintendente da Codevasf, Homero Barreto; Representante da Embrapa Pesca, Danielle;Representante da Aciag, Silvana Cesaretti; Ex- prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas e empresariais.