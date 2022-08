Por Redação

Um momento histórico para o esporte em Porto Alegre do Tocantins, na região Sudeste do estado. O prefeito Rennan Cerqueira sancionou, nesta segunda-feira (30), a Lei 548/2922, que institui o Programa Bolsa Atleta, denominado “Lei Estefany”, em homenagem à atleta filha da cidade, Estefany Marques, convocada para a Seleção Brasileira de Atletismo Escolar, para representar o país em uma competição internacional de atletismo feminino “She Runs”, em Bruxelas na Bélgica entre os dias 12 e 17 de setembro.

A assinatura aconteceu na sede do Paço Municipal, com a presença da atleta. De autoria do executivo municipal, e aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, a Lei estabelece diretrizes para a promoção do esporte no âmbito do município. “Um momento de felicidade e gratidão! Estou feliz em saber que a minha conquista, despertou a promoção de políticas públicas para o esporte no meu município. Agradeço ao prefeito Rennan Cerqueira, aos vereadores por tudo que tem feito. Que a partir de agora, muitos jovens possam “correr” para conquistar seus objetivos”, destaca a atleta.

O programa tem como objetivo valorizar e apoiar atletas e para-atletas do desporto de rendimento, com apoio financeiro, desde que tenham participado de competições esportivas oficiais em âmbito estadual ou federal, obtendo resultados em primeiro, segundo ou terceiro lugar.

“Um dia histórico para o nosso município, para os nossos atletas. Nosso objetivo é garantir que nossos jovens, tenham uma porta aberta na busca de seus objetivos por meio do esporte. A Estefany nos orgulha muito e com essa Lei, queremos incentivar outros jovens portoalegrenses, para que eles tenham a certeza de que é possível transformar sonhos em realidade”, argumentou o prefeito.

Estefany Marques

Aluna da 2° série do ensino médio, no Colégio Estadual Alfredo Nasser de Porto Alegre do Tocantins, Estefany Marques de Jesus, tem 16 anos, é filha de Delsirene Marques Ramalho e Rômulo de Jesus. Sua história com o atletismo teve início com 14 anos, quando começou a treinar nas ruas de terra da cidade.