Prefeito eleito em Palmeirópolis busca parceria com governo do Estado

Eleito por 61 votos na frente do candidato Wlisses Barros Sousa (MDB), o prefeito eleito por Palmeirópolis, professor Bartolomeu Moura Júnior (PSD) foi recebido na tarde da última quarta-feira, 09, pelo governador Mauro Carlesse (DEM) onde definiram pautas de interesses ao município. “Fica aqui os nossos agradecimentos ao governador do Estado por entender que a gestão municipalista é muito importante para os municípios”, disse.

por Wesley Silas

Segundo o prefeito eleito, professor Bartolomeu entre as medidas tratadas como o governador Mauro Carlesse (DEM) estão a conclusão de obras de um trecho da TO-387, conhecido como a “curva apertada hora”.

“Definimos algumas pautas importantes para o nosso município com prioridades de ações do Governo do Estado para o povo de Palmeirópolis, dentre as prioridades está a conclusão da curva do apertado da hora que tem ceifado muitas vidas e na semana passada um jovem acabou perdendo a vida neste trecho. Outra obra importante é o recapeamento do asfalto de todo município de Palmeirópolis. Nos saímos com a certeza que nos próximos anos teremos muitos investimentos tanto do Governo do Estado como do Governo Federal”, disse o prefeito eleito.