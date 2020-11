Prefeito eleito de Formoso do Araguaia afirma que índios têm interesse na TO-500

O prefeito eleito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues (PTB), esteve nesta última sexta-feira (27) visitando aldeias indígenas na Ilha do Bananal.

por Régis Caio

Heno destacou que faz parte do seu plano de governo a TO-500, rodovia que corta a Ilha do Bananal com destino ao Mato Grosso. Durante visita aos índios da região, o prefeito eleito afirmou que os caciques têm interesse neste projeto.

“Fará parte do meu plano de gestão esta importante rodovia. O governado Mauro Carlesse tem interesse, o governo federal também e agora os indígenas. Essa estrada vai alavancar a nossa economia, beneficiando todas as cidades do sul do estado e dando oportunidade também as aldeias da Ilha de crescerem e mostrarem a sua cultura”, destacou Heno.

Ainda segundo o prefeito, todos são a favor do desenvolvimento sustentável e que a construção dessa estrada tem que ter a participação maciça das lideranças indígenas, por meio de audiências públicas e com toda a comunidade.

Projeto

O projeto da travessia da Ilha do Bananal é de autoria do engenheiro José Rubens Mazzaro, líder da Comissão Pró TO-500. Com o Projeto de Lei aprovado em 2012 pela Assembleia Legislativa do Tocantins, é aguardada a publicação de um Decreto Federal, outorgando os direitos para que o Governo do Estado do Tocantins possa empreender e executar a obra sobre a Ilha do Bananal, que é de responsabilidade da União.

A proposta de construção da rodovia conta com o apoio, formalizado por meio de ofício, de produtores rurais, comerciais e industriais do Tocantins e do Mato Grosso, e também, dos indígenas que vivem na Ilha do Bananal.