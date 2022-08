da redação

Ao receber o apoio do prefeito, Irajá destacou que lutou pela aprovação da PEC que deixou mais rápida a liberação de recursos federais para as cidades (a PEC Fundo a Fundo), e que criou em seu gabinete em Brasília a Sala dos Prefeitos e Vereadores e o Espaço do Municipalismo no Senado Federal para atendê-los em viagens à capital federal.

“Saber que o prefeito Diogo Borges de Talismã está apoiando nossa campanha ao governo é motivo de muito orgulho e responsabilidade! Vamos juntos, prefeito Diogo, fazer um grande governo para os todos os municípios tocantinenses”, disse Irajá.