por Wesley Silas

Conforme apurou o Portal Atitude, os xingamentos iniciaram após um grupo de agropecuaristas da cidade ter conseguido arrecadar R$ 7 mil para ajudar a APAE e, não aceitando críticas à gestão municipal por não cumprir seu papel social em ajudar a entidade, Paulo Roberto iniciou uma série de xingamentos ofendendo a honra e a dignidade do respeitado empresário da cidade, Ricardo Glória.

“Se ele fosse bom, ele estaria na terra dele”, disse o prefeito com xingamentos a honra do empresários e sua família. Em seguida completou: “Quem é você dentro desta cidade, vê o que você já foi nesta cidade? Você foi um presidentinho vgb. de sindicato. Você é um oportunista […] Eu, Paulo Roberto, já fui tudo que eu quis nesta cidade. Fui vereador, fui prefeito, fui deputado, fui secretário e você já foi o quê? Você trouxe para cá uma empresazinha de ponta de rua. Vai tomar no seu c. vgb”, disparou o prefeito em sua fala xenofóbica.

Para o empresário, Ricardo Glória, o prefeito deveria se preocupar em exercer o seu cargo com eficiência não deixando a APAE da cidade desamparada. Como tesoureiro da APAE, o empresário criticou a histórica falta de apoio à entidade pela Prefeitura.

“Você (prefeito) deveria estar se preocupando com outras coisas como em querer ajudar e não atrapalhar porque a APAE sempre esteve desassistida em todos os governos e sempre precisa de ajuda todos os dias”, disparou o empresário com críticas às condutas do prefeito e sobre o seu passado como gestor com ações que levou o prefeito a inelegibilidade.

Nota de Repúdio ao Prefeito

Os ataques ao empresário ecoou na Câmara Municipal, ocasião em que o vereador Baiano Freire (PV) publicou uma nota de repúdio a conduta do prefeito Paulo Roberto diante a repercussão negativa para o município de Taguatinga.

“Houve uma grande repercussão e desrespeito muito grande daquele que deferia proteger em respeito à nossa sociedade proferindo palavrões com palavras de baixo calão que a nossa cidade não merecia nem ouvir. Feriu a imagem de um cidadão respeitado, honrado, trabalhador, funcionário público, fazendeiro, empresário, onde o prefeito tratou as empresas deste empresário como empresazinhas de ponta de rua. Sabemos que suas empresas não são empresazinhas e são localizadas na Avenida comercial principal de nossa cidade. Quisera Taguatinga, na minha opinião, ter não só um Ricardo, mas quatro ou cinco Ricardos, assim como Guimarães, Saulo e tanto outros como Clóvis, Lindomar e Cesar”, disse o vereador.

O vereador defendeu que o município deferia acolher os empreendedores como Ricardo Glória que desenvolve, além do seu papel de veterinário da Adapec, atua como gerador de empregos e renda para o município com grande participação nas ações sociais, agindo de forma anônima.