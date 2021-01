Prefeito de Talismã, Diogo Borges, registra a única chapa que concorrerá as Eleições da ATM

O prefeito de Talismã, Diogo Borges, acompanhado de demais prefeitos, registrou a única chapa que concorrerá as Eleições da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), biênio 2021/2022. O protocolo ocorreu nesta segunda-feira, 04, na sede da ATM, em Palmas. A documentação foi recebida pelo presidente da Comissão Eleitoral, o prefeito de São Valério da Natividade, Olímpio Arraes.

da redação

As eleições foram convocadas pelo presidente da ATM e ex-prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, seguindo as diretrizes do Estatuto da entidade. Nesta segunda-feira, 4, era o prazo final de registro de candidaturas. As eleições estão marcadas para ocorrer no dia 18 de janeiro, a partir das 09h, no auditório da ATM, em Palmas. O pleito decidirá o 13° prefeito a presidir a Associação em 31 anos de história.

Candidatura única

Acompanhado de prefeitos e prefeitas que integram sua chapa, o prefeito de Talismã comentou sobre a candidatura única. “A gente vem conversando há meses, assim que saíram as resoluções das Eleições, com prefeitos que revelaram interesse em disputar a presidência. Conseguimos fazer uma conciliação, pois acreditamos que é o melhor para entidade e mostra a nossa união, algo fundamental para o fortalecimento da nossa instituição” disse Diogo, que atualmente é vice-presidente da ATM.

A chapa intitulada “União Municipalista” tem o prefeito de Talismã como candidato a presidente, e os prefeitos Itamar Barrachini (Santa Maria do Tocantins) e Jocélio Nobre (Pequizeiro) como candidatos a vices presidentes. O prefeito Moacir de Oliveira (Rio dos Bois) e Paulo Roberto (Taguatinga) serão diretores administrativos, enquanto que os prefeitos Adriano de Moraes (São Sebastião do Tocantins) e Adriano Ribeiro (Barrolândia) serão diretores financeiros. Outros 16 prefeitos e prefeitas estão distribuídos dentro do quadro de conselheiros Deliberativo e Fiscal, bem como dos quadros de suplentes.

Próximos passos

O presidente da Comissão Eleitoral, o prefeito de São Valério da Natividade, Olímpio Arraes, explica que a partir do registro da chapa, abre se prazo para eventuais impugnações, caso não haja, inicia-se o período eleitoral e posteriormente as eleições.

Já o prefeito de Talismã, Diogo Borges, disse que seguirá conversando com os prefeitos e as prefeitas para ouvir as demandas dos Municípios e, com isso, planejar de forma participativa um projeto para a entidade executar nos próximos dois anos.