Prefeito de Talismã, Diogo Borges, afirma que será candidato a presidência da ATM

A eleição da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM) ocorre no início do ano que vem, e o prefeito reeleito de Talismã disse que já está visitando colegas para aderirem a sua candidatura.

por Régis Caio

A região sul do estado busca dar mais um passo no cenário político estadual com o prefeito de Talismã, Diogo Borges (DEM), anunciando sua candidatura a presidência da ATM. O último presidente da entidade da região foi o ex-prefeito de Alvorada José Wached.

“Sou candidato e estarei visitando nos próximos dias os colegas da nossa região e das demais cidades do nosso estado, conto com o apoio do nosso governador Mauro Carlesse e do deputado federal Carlos Gaguim e espero conseguir este êxito e contribuir com os nossos 139 municípios”, disse o prefeito, que foi reeleito nessas últimas eleições com 82,76% dos votos. Foram 1.766 votos no total.

O atual presidente da ATM, Jairo Mariano, deve publicar a convocação do edital da eleição no final deste ano e os prefeitos devem ir às urnas em fevereiro de 2021.