Prefeito de Sandolândia é investigado por abuso do poder econômico

Segundo a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), o prefeito Radilson comprou como presente de casamento um armário em troca do voto para sua reeleição no município de Sandolândia, no sul do estado.

da redação

O presenteado e noivo, em depoimento, confirmou o acontecido e compra do móvel. Segundo informações da AIJE, a compra foi feita numa loja da cidade e parcelado no cartão de crédito do prefeito.

Um entregador da loja também confirmou a compra. Tudo foi exposto após o noivo gravar e divulgar um áudio afirmando que iria votar na oposição e que Radilson poderia pegar o armário novamente.

Logo após a repercussão do áudio, o presenteado foi procurado por apoiadores de Radilson e coagido a gravar um novo áudio desmentindo o fato.

CONFIRA AQUI O PROCESSO