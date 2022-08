da redação

A informação foi divulgada no Portal CT, Ronivon é do partido PSD e que tem Irajá como candidato ao governo, mesmo assim ele subirá no palanque do ex-prefeito de sua cidade, o petista Paulo Mourão. Já para o Senado, o prefeito vai caminhar ajudando a reeleição de Kátia Abreu (Progressistas).