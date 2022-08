O prefeito de Pequizeiro, Jocélio Nobre (PSD), gravou um vídeo ao lado do governador Wanderlei Barbosa para reafirmar apoio à sua reeleição.

Fizemos aqui uma reunião na qual compareceram 11 prefeitos, e naquele momento já declarei minha intenção de apoiar a candidatura dele (Wanderlei) ao Governo do Estado. Por isso, estou aqui reafirmando o meu apoio junto com as lideranças do nosso município que fazem parte da nossa base”, garantiu Jocélio Nobre.

O vídeo foi gravado depois que o candidato a governador Irajá Abreu (PSD) anunciou o apoio do prefeito à sua candidatura nas redes sociais pela manhã. “Prefeito Jocélio de Pequizeiro está com IRAJÁ 55. Defendo os municípios e não é de hoje”, destaca a divulgação do candidato do PSD.