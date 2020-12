Prefeito de Gurupi exonera todos os secretários, presidentes de autarquias, assessores técnicos, Coordenadores e diretores

Em apenas um ato, o prefeito de Gurupi Laurez Moreira (PSDB) publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 03, mais de 30 assessores especiais, coordenadores, Diretores, Chefe de Divisão, 17 secretários, supervisores, Controladora Geral do Município de Gurupi, as presidentes do IPASGU e do GurupiPrev e o procurador Geral do Município e presidente da UnirG.

por Wesley Silas

Todos os Decretos de exonerações do alto escalão do governo municipal assinados pelo prefeito Laurez Moreira publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 03, (leia aqui) entram em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 31 de dezembro de 2020.

Confira a lista dos secretários e presidentes de autarquias exonerados, a pedido: