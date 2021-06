Share on Twitter

A justiça eleitoral acatou o pedido do Ministério Público pela cassação do prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues e seu vice Kawe.

“Certamente ele deverá recorrer, mas sentença de primeiro grau foi muito bem fundamentada e acatou o parecer do Ministério Público pela cassação”, avaliou um advogado da cidade, após ser questionado pelo Portal Atitude.