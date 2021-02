No momento em que muitos governos estaduais e municipais cortam o número e extinguem cargos de comissionados, o prefeito de Formoso do Araguaia enviou à Câmara de Vereadores um PL que pede autorização para aumentar os salários de servidores não concursados.

por Wesley Silas

Segundo o vereador Gabriel Bezerra (MDB) o projeto foi encaminhado para a Câmara e seria votado em sessão extraordinária, porém foi retirado de pauta após repercussão do PL. “Nesse momento não tem data para votação”, disse.

Uma outra fonte de Formoso do Araguaia, que foi ouvida pelo Portal Atitude disse que já foi protocolado no poder legislativo o PL, no entanto o caso revoltou os moradores. “O prefeito pediu a sessão com urgência e teve vereadores que não concordaram e o presidente da câmara devolveu o PL ao prefeito devido a polêmica”, disse essa fonte.