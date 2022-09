Por Redação

Para educadores de Colinas e região, Kasarin lembrou do trabalho que Dorinha realizou como deputada federal e disse que ela será uma grande representante do Tocantins no Senado.

“Dorinha tem feito um excelente trabalho. É justo que Colinas e região reconheçam o trabalho de Dorinha e tenham esse sentimento de gratidão pela Dorinha. Já fez muito por Colinas durante seu mandato como deputada e não tenho dúvida que, como senadora, o trabalho de Dorinha será exemplar. Teremos a felicidade de ter Dorinha lá em Brasília nos representando como senadora”, disse Kasarin.

Dorinha agradeceu o apoio e o reconhecimento pelo seu trabalho. Para Colinas, Dorinha destinou quase R$ 19 milhões em recursos para a Saúde, com a estruturação da Atenção Básica, o custeio, a compra de equipamentos e o enfrentamento à COVID-19; para a infraestrutura com a pavimentação de diversos setores da cidade; e para a educação, com a construção de escolas, a compra de mobiliário e para obras no Campus Universitário de Colinas.

“Quero continuar trabalhando ainda mais por Colinas e todo o Tocantins, ajudando o governador Wanderlei Barbosa a fazer muito mais por nossa gente”, afirmou Dorinha.