por Redação

“O Tocantins precisa de um governador comprometido com as pessoas. Um governador que olhe para as pequenas cidades. Desde quando conheci o Governador, eu senti confiança no seu trabalho e já é possível perceber os resultados da sua gestão em todo o Estado”, afirmou.

Franciel de Brito destacou ainda que, além da trajetória política, a história de vida e o amor que o Governador tem pelo Tocantins o faz ser referência para todos. “Eu acredito na capacidade de gestão dele e, mais do que isso, acredito na vontade que ele tem de fazer o bem para toda população”, ressaltou.

O governador Wanderlei Barbosa agradeceu o apoio do prefeito Franciel de Brito e de todos os líderes da região. “As portas estão se abrindo e a cada dia que passa as pessoas estão reconhecendo que nós temos o melhor Plano de Governo para o Tocantins. Todos os dias recebemos apoios importantes a favor dos nossos projetos”.

Wanderlei Barbosa reconheceu o trabalho que o prefeito vem fazendo no município e garantiu que essa parceria vai gerar ainda mais frutos à Babaçulândia. “Franciel Gomes é reconhecido pela história com o município e por todas as ações que tem realizado. Agora, aderindo ao nosso projeto, é uma virada de chave, a gente só vai crescer”, finalizou.