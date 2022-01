Share on Twitter

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, esteve nesta quinta-feira, 06, visitando o gabinete da prefeita de Gurupi Josi Nunes e ambos discutiram sobre a situação dos munícipes e estratégias para o mandato.

“Uma oportunidade de trocarmos experiência de gestão, a nossa cidade está sempre de portas abertas para ajudar os outros municípios no que tange a discussão de planos de governo” disse Wagner que citou ainda problemas infraestruturais que os municípios estão enfrentando com as fortes chuvas devido ao fenômeno La Niña.

Já a prefeita Josi Nunesr que recepcionouo gestor de Araguaína falou que este momento é propício para desenvolver ideias e expor soluções para cada cidade. “Aqui debatemos os planos e destacamos o que necessita ser feito para avançarmos em parceria”, finalizou.