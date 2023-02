Por Redação

Na reunião, que contou com a participação do deputado federal Lázaro Botelho (Progressistas), vice-presidente do Progressistas no Estado, Vicentinho Júnior se comprometeu com o prefeito a destinar recursos para a área da saúde e o deputado federal Lázaro Botelho destinará emendas que atendam a infraestrutura urbana. Durante o bate-papo, os Progressistas debateram com o gestor sobre os quadros do Progressistas no Tocantins que atualmente conta 31 prefeitos e 12 vice-prefeitos filiados.

Vicentinho Júnior aproveitou para convidar o prefeito Wagner Rodrigues para se juntar aos quadros do Progressistas no Tocantins e pontuou que o partido está de portas abertas para recebê-lo e contribuir em sua gestão em Araguaína. Wagner Rodrigues foi eleito em 2020 pelo Solidariedade e é candidato nato à reeleição do município.

Araguaína é referência para mais de 2 milhões de habitantes da região norte do Tocantins, sul do Pará e Maranhão, principalmente nos serviços de saúde, educação e negócios. Com logística privilegiada, com a passagem da BR-153, o município tem sua economia pujante uma vez que a agropecuária tem fortalecido a indústria local com cinco frigoríficos, fabricação de gelatina, empresas de transporte e a instalação de fábrica de produção de insumos para pecuária.