por Wesley Silas

De acordo com um morador da cidade, o ônibus foi solicitado pelo presidente do Sindicato Rural, Carlos Ribeiro Soares, que também é secretário de Agricultura do Município, .

No ofício Carlos Ribeiro Soares justifica o pedido para que os “associados do Sindicato Rural de Araguaçu possam se deslocar até Brasília com o objetivo de tratar de assuntos de interesse da classe ruralista”.

Ao Portal Atitude, um morador da cidade enviou fotos que mostram a comitiva em Brasília em defesa do voto impresso como parte do movimento Brasil Verde e Amarelo.

“Os ofícios mostram que o presidente do sindicato Rural de Araguaçu solicita um ônibus para interesses dos agropecuaristas. Ele além de ser presidente do Sindicato ele é secretário de Agricultura do Município. Em ato contínuo o veículo é utilizado para as manifestações em Brasília, conforme mostra esta foto com secretários, como o de Saúde, vereador, prefeito Jarbas Ribeiro que é presidente do partido Avante, tem também agropecuaristas do município”, disse um morador da cidade.

O assessor do prefeito, Bruno Balada, disse que a prefeito atendeu pedido do Sindicado Rural.

“O ofício do Sindicato solicita a prefeitura municipal, que devolve dizendo sim sobre o ônibus”, disse Bruno Balada.