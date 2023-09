da redação

O prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais (MDB), recebeu em seu gabinete a visita do ex-governador e presidente regional do MDB, Marcelo Miranda, nesta última terça-feira (26). Na oportunidade os dois debateram sobre o cenário político do estado e principalmente de Paraíso.

Celso já afirmou que irá concorrer à reeleição e aproveitou para discutir com o ex-governador a situação do partido na cidade.