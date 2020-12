Prefeita, vice, vereadores eleitos e suplentes serão diplomados nesta quarta-feira em Gurupi por videoconferência no Mauro Cunha

Juízo de Direito da 2ª Zona Eleitoral que responde pelos municípios de Gurupi, Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins e Crixás do Tocantins, Dr. Nilson Afonso da Silva, estará conduzindo as cerimônias de diplomação dos prefeitos e vereadores eleitos nas Eleições 2020. Em Gurupi a candidata eleita, Josi Nunes (PROS), seu vice, Gleydson Nato (PTB) e vereadores irão acompanhar no Centro de Convenções do Centro Cultural Mauro Cunha.

por Wesley Silas

A cerimônia de diplomação da 2ª ZE de Gurupi será dia 16/12, às 16 horas, por videoconferência

“‘Ontem conversamos com a prefeita eleita, Josi Nunes, e ela aceitou fazer a transmissão da cerimônia de Diplomação no Centro de Convenções do Centro Cultural Mauro Cunha onde faremos a transmissão ao vivo da sessão de diplomação da prefeita, do vice, dos vereadores e suplentes”, disse o vereador reeleito Ivanilson Marinho.