da redação

O movimento, que acompanha iniciativas semelhantes em todo o país, visa chamar a atenção para a queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). De acordo com a ATM, os dois primeiros decêndios de julho apresentaram uma redução de 34,5%, enquanto em agosto a queda foi de 23,56%. Além disso, os municípios têm enfrentado atrasos no pagamento de emendas parlamentares, impactando negativamente suas capacidades de financiamento no primeiro semestre deste ano.

Em relação à mobilização, a prefeita Josi Nunes destacou a importância de unir forças em tempos desafiadores. “Nossa presença na mobilização demonstra a união dos gestores municipais na luta por recursos essenciais para a manutenção dos serviços públicos e investimentos locais. É fundamental que nós prefeitos trabalhemos em conjunto para garantir que nossos municípios possam continuar a servir efetivamente à população que representamos”, declarou.

Além das dificuldades com os repasses de recursos, a ATM também apontou uma redução significativa nas emendas de custeio durante o primeiro semestre de 2023, comparado ao mesmo período do ano anterior. A queda chega a quase 73%, o que tem gerado grande preocupação entre os gestores municipais. A entidade alertou que muitos gestores temem não ser capazes de honrar compromissos, como o pagamento da folha salarial do funcionalismo público, assim como de prestadores de serviços e fornecedores.